Les Reds et les Citizens auraient certainement signé avant le début de la campagne pour se retrouver dans une telle position au début du mois d’avril, au moment d’aborder le sprint final. Quarts de finaliste de la Ligue des champions, demi-finalistes de la FA Cup et plus que jamais dans la course au titre en Premier League.

"La seule meilleure situation aurait été d’avoir 20 points d’avance sur City, mais ce n’est pas possible, en fait, ironise Jürgen Klopp. Donc tout va bien comme cela et nous allons essayer d’en profiter."

En domptant assez aisément Watford samedi midi (2-0), son équipe (72 points) s’est assise dans le trône d’Angleterre durant une petite heure, avant de voir Manchester City (73) rendre la pareille à Burnley (0-2), avec un joli but de Kevin De Bruyne, son dixième cette saison en championnat.

Il reste 24 points à prendre avant que le rideau ne tombe. Mais tout risque déjà de basculer dimanche prochain à l’Etihad Stadium. En s’imposant à City, les Reds pourraient se retrouver en tête pour la première fois depuis la 6e journée. À l’inverse, les Citizens auront l’occasion de mettre quasiment K.-O. leur poursuivant, en prenant quatre longueurs d’avance.

Six jours plus tard, la veille du dimanche de Pâques, les protégés de Jürgen Klopp et Pep Guardiola se retrouveront à Wembley pour une revanche et surtout une place en finale de la FA Cup. Déjà vainqueurs de la Coupe de la ligue, les Reds rêvent de faire coup double, alors que les Citizens, détenteurs de cinq Coupes nationales (4 Coupes de la ligue et 1FA Cup) ces quatre dernières années, ne veulent pas d’une saison vierge.

«Nous devons ressentir la pression»

D’autant plus que, au milieu de ces deux chocs décisifs, la bande de Kevin De Bruyne jouera sa survie en Ligue des champions. Face à l’Atlético Madrid de Yannick Carrasco toujours très difficile à manœuvrer, les Mancuniens devront se surpasser et assumer leur statut de favoris. En parallèle, les deux mêmes soirs que City, Liverpool tentera d’éviter le piège du Benfica.

Durant ces douze jours décisifs, la gestion de la pression sera primordiale."Nous devons ressentir la pression que nous ne pouvons pas perdre à chaque match que nous jouons. Ressentez la pression, vivez-la et gérez-la, sinon nous ne serons pas champions", pense Pep Guardiola, alors que son homologue a une philosophie différente."Il ne s’agit pas de gérer la pression ou quoi que ce soit. Il ne faut pas voir cette situation comme une pression, mais plutôt comme une opportunité", sourit Jürgen Klopp.