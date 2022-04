Le nul concédé par les Gantois a permis à Anderlecht de se replacer dans le top 4 et d’avoir son sort en main pour la dernière journée de phase classique. Si les Mauves prennent autant de points que les Buffalos dimanche prochain, ils seront dans le top 4.

Charleroi a débuté avec 12% de possession

Charleroi joue également une finale pour les Europe play-off la semaine prochaine. La défaite de ce dimanche force les Zèbres à prendre au moins un point lors de la réception de Zulte pour ne pas devoir faire attention à leurs concurrents.

Pour y parvenir, le Sporting carolo devra afficher un autre visage. À part un bon quart d’heure au retour des vestiaires, il a été assez triste dans son contenu. Une statistique illustre à quel point Charleroi a pris l’eau avant la pause: 12% de possession après 15 minutes. Un des pires débuts de matchs des Carolos sous Still.

La faute aussi à un Anderlecht entreprenant. Kompany a pointé le dos de Tchatchoua comme point faible et a demandé à Zirkzee de venir s’y promener pour créer le surnombre. Le jeune latéral était perdu et Anderlecht en a profité pour se créer plusieurs occasions durant la première demi-heure. Pas toujours adroits devant le but, les Mauves ont eu besoin d’une erreur de Koffi pour que Kouamé ouvre la marque et officialise le retour des Bruxellois dans le top 4.

Le niveau de jeu d’Anderlecht a largement baissé après la pause. Un recul qui n’est pas sans explication. La blessure de Verschaeren en fin de première période a engendré un déséquilibre offensif.

Effet boule de neige. Tout le système s’est mis à vaciller. Anderlecht a presque eu peur de voir les Zèbres revenir. Le stade s’est longtemps tu, stressé par l’enjeu. Les Anderlechtois auraient même pu se mettre dans de sales draps quand Olsson est passé près de l’exclusion alors que le score n’était que de 1-0.

La forme actuelle de Kouamé, le meilleur Mauve sur le terrain, a heureusement permis de faire la différence et mettre Anderlecht à l’abri en servant Zirkzee sur un plateau pour le break. Le 3-0 signé Amuzu et le 4-0 de Murillo ne font que confirmer que le RSCA a grandi dans sa gestion de match.

Son dernier test à Courtrai dimanche prochain démontrera s’il a passé un vrai cap mental. Un examen de maturité pour tous les membres du nouveau projet anderlechtois.