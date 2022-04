Van der Poel, Pogacar ou un outsider pour profiter de l'absence de Van Aert? Suivez le Tour des Flandres en direct commenté dès 15h

Alors que Wout Van Aert est forfait de dernière minutepour ce Tour des Flandres dont il était le favori, deux noms sortent du lot pour profiter de son absence: ceux de Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar. Mais Christophe Laporte et Tiesj Benoot, leaders de rechange chez Jumbo-Visma, Kasper Asgreen et Tom Pidcock seront leurs principaux concurrents.