Le coup de gueule de Philippe Gilbert sur un consultant français: "Un suceur de roue opportuniste"

C'est ainsi qu'il a visiblement tenu des propos peu élogieux envers Philippe Gilbert ce samedi, durant la Volta Limburg Classic. Des propos qui ont été rapportés au coureur de la Lotto-Soudal qui, après avoir savouré la victoire de son équipier Arnaud De Lie, a réagi sur Instagram: "Certes, je ne suis plus le coureur que j'ai été", commence le Remoucastrien. "Mais quand il m'est rapporté les commentaires de caniveau de Guimard sur L'Equipe et que ses collègues s'en amusent, c'est triste. Mon ami Eddy Merckx m'a toujours parlé de Guimard comme d'un suceur de roues et coureur opportuniste. Et j'ai pourtant pourtant un grand respect pour sa carrière. Il serait temps de respecter les coureurs et amoureux du cyclisme qui vous écoutent."

Le message est passé.