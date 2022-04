Manchester United et Leicester, avec Tielemans et Castagne, se neutralisent

Manchester United et Leicester se sont quittés dos à dos sur le score de 1-1 samedi pour le compte de la 31e journée de Premier League. Les Mancuniens ont été menés au score avant de revenir peu après l'heure de jeu. Au classement, Cristiano Ronaldo et les siens font du surplace au sixième rang et comptabilisent 51 unités, à huit longueurs de la troisième place occupée par Chelsea. Leicester occupe la neuvième position avec 37 unités. Timothy Castagne était aligné pour la deuxième fois d'affilée depuis son retour de blessure. Youri Tielemans était également présent dans le onze de base des Foxes. Ces derniers prenaient l'avantage dans cette rencontre grâce à Kelechi Iheanacho peu après l'heure de jeu (63e, 0-1). Les Mancuniens ne mettaient pas longtemps à réagir et rétablissaient l'égalité trois minutes plus tard par Fred (66e, 1-1).

Liverpool et Christian Kabasele disposent de Watford

Samedi après-midi, Liverpool s'est imposé face à Watford, 2-0, dans le cadre de la 31e journée de Premier League. Les Reds occupent temporairement la 1re place du classement de Premier League avant le déplacement de Manchester City à Burnley. Christian Kabasele a disputé toute la rencontre pour les Hornets alors que Divock Origi, souvent cité du côté de l'AC Milan ces dernières semaines, manquait à l'appel sur la feuille de match des Reds. Diogo Jota a été le héros du jour pour Liverpool. Face au bloc serré de Watford, l'international portugais a trouvé la faille en trompant la vigilance de Christian Kabasele pour reprendre victorieusement de la tête un centre venu du flanc droit de Joe Gomez (1-0, 22e).

Watford a maintenu une attitude défensive malgré l'ouverture du score avant de jouer le tout pour le tout dans le dernier quart d'heure, qui a notamment vu la montée de l'ancien attaquant brugeois, Emmanuel Dennis. Les Hornets n'ont cependant pas trouvé la faille et ont dû concéder un 2e but, sur pénalty, après une faute de Kucka sur Jota. Fabinho s'est chargé de la transformation en logeant le ballon en lucarne, hors de portée de Ben Foster (2-0, 89e), offrant à Jürgen Klopp une victoire pour sa 250e en Premier League à la tête des Reds.

Avec cette victoire, Liverpool met la pression sur Manchester City en tête de classement. Les Reds grimpent à la 1re place, 2 points devant City, alors que les Skyblues se déplacent à Burnley à 16h. Watford voit ses chances de maintien s'amenuiser, puisque les Hornets restent coincés à la 18e place, à 3 points d'Everton qui compte 3 matchs de moins.De Bruyne buteur avec Man City

Kevin De Bruyne a inscrit son 12e but de la saison avec Manchester City. Face à Burnley, il n'a fallu que cinq minutes au Diable pour ouvrir la marque. Après une magnifique action collective des Citizens, De Bruyne est bien servi par Sterling dans le rectangle. Le Diable ne s'est pas fait prier pour tromper le gardien de Burnley d'une belle frappe en un temps.

Manchester City s'est finalement imposé 0-2. Gundogan a imité KDB à la 25e minute pour fixer le score.

ALLEMAGNE:

Dortmund, Witsel et Hazard voient peut-être leurs espoirs de titre s'envoler

Le Borussia Dortmund a réalisé une très mauvaise opération dans la course au titre en s'inclinant 1-4 samedi contre le RB Leipzig pour le compte de la 28e journée de Bundesliga.

Cette défaite met fin à une série de six matches sans défaite pour le BVB, désormais relégué à neuf longueurs du Bayern Munich, leader avec 66 points à six journées de la fin. Privé de Thomas Meunier, blessé à la cuisse, Marco Rose, l'entraîneur de Dortmund, alignait d'entrée Thorgan Hazard et Axel Witsel. L'ancien Liégeois était remplacé à la 61e minute et Hazard à un quart d'heure du terme, alors que le score était déjà de 0-3 en faveur de Leipzig. Konrad Laimer (21e et 30e) ainsi que l'inévitable Christopher Nkunku s'étaient chargés d'alimenter le marquoir en faveur des visiteurs. Donyell Malen atténuait quelque peu les chiffres à six minutes du terme (84e, 1-3), mais Dani Olmo faisait boire le calice jusqu'à la lie aux joueurs de Dortmund (86e, 1-4).

Dortmund restait sur six matches sans défaite en championnat, le dernier revers datait du 6 février (2-5 contre le Bayer Leverkusen).

Hugo Siquet fait ses grands débuts avec Fribourg

Après avoir rejoint Fribourg en janvier dernier, Hugo Siquet a effectué ses premières minutes sous la vareuse de son nouveau club allemand face au Bayern Munich. L'ancien standardman est monté au jeu à la 69e minute en remplacement de Jonathan Schmid. Auparavant, le joueur de 19 ans s'était déjà assis quatre fois sur le banc sans jamais avoir pu fouler la pelouse.

Sur le terrain, Fribourg n'a rien pu faire face au Bayern qui l'a facilement emporté 1-4. Leon Goretzka (58e), Serge Gnabry (73e), Kingsley Coman (82e) et Marcel Sabitzer (90e+6) ont marqué pour le champion en titre. Nils Petersen avait égalisé à 1-1 pour Fribourg à la 63e minute.

A six journées de la fin du championnat, le Bayern mène avec 66 points, Dortmund compte 57 points avant son match, et le troisième Leverkusen a renforcé sa position avec 51 pts, en l'emportant 2-1 à domicile contre le Hertha Berlin.

Le score flatteur du Bayern ne reflète pas vraiment les difficultés que le "Rekordmeister" a rencontrées pour faire céder Fribourg et sa défense robuste, la deuxième meilleure du championnat avant cette rencontre.

ESPAGNE:

Avec un grand Courtois, le Real domine le Celta et s'approche du titre

Le Real Madrid a dominé le Celta Vigo 2-1 samedi pour la 30e journée de Liga, et s'approche du titre (1er, 69 pts), devançant ses deux premiers poursuivants, le Séville FC (2e, 57 pts) et le FC Barcelone (3e, 54 pts) qui s'affrontent demain, de douze et quinze points.

Sans leur entraîneur Carlo Ancelotti, positif au Covid-19, les Merengues ont bénéficié de trois pénaltys dont deux transformés par leur avant-centre fétiche Karim Benzema, qui a dépassé son plus haut total de buts marqués dans une saison sous le maillot du Real avec 34 réalisations en 35 matches en 2021-2022 toutes compétition confondues.

Benzema a transformé un premier pénalty provoqué par Eder Militao à la 19e, puis le Celta a égalisé au retour des vestiaires grâce à Nolito, servi dans l'axe par Javi Galan (52e).

Benzema a vu son deuxième pénalty obtenu par Rodrygo être repoussé par Matias Dituro (63e) (qui avait enfilé une casquette pour se protéger des reflets du soleil), mais il s'est rattrapé lors de sa troisième tentative cinq minutes plus tard (65e).

L'avant-centre français, qui a profité de la trêve internationale pour soigner ses douleurs au mollet gauche, est revenu comme titulaire et capitaine à quatre jours du quart de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea mercredi (21h00). Et il a été directement décisif, pour son 6e match de suite avec le Real.

Courtois s'envole

La "Maison blanche" a tremblé, toutefois. Le but poteau rentrant marqué de la tête par Thiago Galhardo à la 40e a été annulé par l'arbitre pour une position de hors-jeu de Iago Aspas, qui a accompagné le ballon sans le toucher avant qu'il n'entre dans la cage.

Et auparavant, Thibaut Courtois avait dû s'envoler pour dévier un superbe coup franc tiré par le capitaine Aspas qui filait vers la lucarne gauche (23e).

Avec ce succès, plus facile pour les Madrilènes d'oublier la débâcle face au Barça lors du clasico perdu 4-0 au Santiago-Bernabéu juste avant la trêve, le 20 mars. Les Merengues ont aussi retrouvé Ferland Mendy, de retour de blessure.

Et une nouvelle tête a fait une apparition fugace sur le banc: Abián Perdomo, responsable de la formation au sein du Real Madrid, était l'entraîneur principal des Merengues samedi à Vigo, du fait de l'absence de Carlo Ancelotti positif au Covid... et aussi parce que son fils et premier assistant, Davide, ne dispose pas des diplômes requis pour être premier entraîneur en Espagne.

Alors que l'Atlético Madrid reçoit Alavés en soirée (21h00), le Real creuse l'écart avec le Barça et le Séville, qui s'affrontent dimanche (21h00) au Camp Nou.

L'Atletico de Madrid se balade contre Alaves, Yannick Carrasco joue une mi-temps

L'Atletico de Madrid, avec Yannick Carrasco sur le banc au coup d'envoi, s'est facilement imposé 4-1 au détriment d'Alaves samedi soir lors de leur duel comptant pour la 30e journée de Liga. Ce succès permet aux Colchoneros de revenir temporairement à égalité avec le FC Séville, deuxième avec 57 points, à douze longueurs du Real Madrid.

Sur le banc des remplaçants en début de rencontre, le Diable Rouge est monté au jeu à la mi-temps alors que le score était de 1-0 pour les siens grâce à Joao Felix. Alaves recollait au score peu après l'heure de jeu, avant que les Madrilènes ne prennent le large dans le dernier quart d'heure grâce à Luis Suarez (75e et 90e) et une nouvelle réalisation de Joao Felix (82e).

