Seraing condamné au barrage pour le maintien après un partage en fin de match à Ostende

Samedi soir, Ostende et Seraing ont partagé l’enjeu, 2-2, dans le cadre de la 33e et avant-dernière journée de Jupiler Pro League. Le club serésien a vu ses espoirs de maintien automatique brisés dans le temps additionnel, et devra affronter le RWDM ou Westerlo en barrage. Ostende assure là sa présence en première division la saison prochaine.