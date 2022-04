La future N.1 mondiale Iga Swiatek s’impose à Miami

Swiatek, 20 ans, s’offre ainsi un troisième tournoi de rang, après ses sacres à Doha et Indian Wells et aligne une 17e victoire consécutive. Elle porte son compteur à six titres WTA dans sa carrière. La Polonaise devient la quatrième joueuse de l’histoire à réaliser le ‘Sunshine Double’ Indian Wells-Miami, après Steffi Graff (1994 et 1996), Kim Clijsters (2005) et Victoria Azarenka (2016).