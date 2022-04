Coupe du Monde: pour les Diables, ce sera déjà une finale avant la lettre en huitièmes de finale

Face aux micros, Martinez n’avait exprimé qu’un souhait à la veille du tirage dans le majestueux Centre des Expositions de Doha, à savoir de débuter le tournoi le plus tard possible. Son vœu a partiellement été exaucé. Les Diables entreront en lice le mercredi 23 novembre, soit dix jours après leur dernier match en club. Le temps de récupération devrait donc être suffisant.

Le Canada, d’entrée

Mais cela témoignerait néanmoins d’un manque de respect envers nos trois premiers adversaires que de prendre le premier tour pour une promenade de santé. Aussi bien le Canada que le Maroc et la Croatie ont quelques excellents joueurs parmi leurs rangs. Et surtout, les trois équipes ont des internationaux avec une touche belge et ils prônent tous les trois le beau jeu. C’est un avantage pour nos Diables, qui gardent de mauvais souvenirs de leurs matchs contre des défenses organisées comme celles de la France (2018) ou de l’Italie (2021).

Le match le plus important pourrait être le premier, face au Canada. Seulement présent pour la deuxième fois en Coupe du monde, le numéro 38 au ranking FIFA espère être l’une des révélations du Mondial. Ses plus grands noms ne sont pas n’importe qui: Jonathan David (Lille et ex-Gand) et Alphonso Davies (Bayern Munich) – s’il se remet de ses problèmes cardiaques – sont des joueurs de classe mondiale. Le Belgicain parmi les Canadiens est le Brugeois Tajon Buchanan.

Quatre jours plus tard, contre le Maroc, ce sera la folie partout en Belgique, vu la présence importante de la communauté marocaine dans notre pays. Sur papier, les Belges ne peuvent pas se faire surprendre par l’équipe de Tissoudali (Gand), Amallah (Standard), Chakla (OHL) et des frères Mmaee (ex-Standard). Sans Ziyech (Chelsea), en dispute avec son coach, le plus grand nom est Hakimi du PSG.

Huitièmes: plus de cadeau cette fois

Si tout va bien, les Diables devraient être qualifiés avant de jouer leur dernier match contre la Croatie, le numéro 16 au classement FIFA. Certes, les Croates sont vice-champions du monde, mais l’équipe est sur le retour. Modric, Perisic et Brozovic sont encore au meilleur de leur forme, mais le reste de l’équipe n’a plus le niveau de 2018. Le centre avant Kramaric, pour ne citer que lui, n’est pas un buteur du niveau de Lukaku.

Alors que les Belges avaient hérité d’adversaires abordables en huitièmes de finales en 2014 (2-1 contre le États-Unis) et 2018 (3-2 face au Japon), tout porte à croire que Courtois et De Bruyne devront se farcir l’Allemagne ou l’Espagne à ce stade au Qatar. Les Allemands (presque toujours au rendez-vous aux grands tournois) et Espagnols (avec les futures stars de Barcelone Gavi, Pedri et Torres) devraient devancer le Japon et le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande dans le groupe E.

Si les Diables parviennent à franchir ce cap, on pourrait assister à un remake du quart de finale historique du Mondial 2018 face au Brésil (2-1), sans doute plus déterminé que jamais à prendre sa revanche. Et même s’il s’agissait finalement du Portugal, on est en droit de s’attendre à un adversaire particulièrement motivé. Cristiano Ronaldo n’en revient toujours pas d’avoir été éliminé par les Belges lors des quarts de finale de l’Euro (1-0).

La demi-finale –l’exploit réalisé en 1986 et 2018– n’est donc pas encore en vue…