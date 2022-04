Benoot à propos du forfait de Van Aert: "Ca change la donne"

" Je suis convaincu, à titre personnel, d’avoir plus de chances de remporter un jour le Tour des Flandres avec Wout dans mon équipe plutôt que sans lui, commentait celui qui a terminé second d’À Travers la Flandre mercredi.Son absence va fatalement changer la donne au sein de notre équipe mais aussi auprès de nos adversaires. Notre habituel leader a toujours un énorme impact sur les courses au départ desquelles il s’aligne et on ne nous regardera donc pas de la même façon. En dépit de son forfait, nous conservons toutefois une équipe extrêmement solide."