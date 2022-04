Le latéral droit a écouté le tirage depuis sa voiture, sur le trajet reliant Anvers à Dortmund, après avoir suivi une séance de rééducation chez Lieven Maesschalck. « Notre groupe n’est pas insurmontable, mais c’est loin d’être un groupe facile, poursuit l’Ardennais qui espère être sur pied pour les rencontres de Ligue des Nations que les Diables disputeront en juin. Le Canada dispose d’une génération prometteuse, avec de vrais talents comme Alphonso Davies ou Jonathan David. Le Maroc a toujours été compétitif, avec de bons techniciens, et la Croatie, c’est un peu comme nous, une équipe à la moyenne d’âge assez élevée, une génération pour laquelle ce sera sans doute la dernière chance. Et faut-il rappeler qu’elle a disputé la finale de la dernière édition? Je le répète, il faudra qu’on se mette sous pression d’emblée. J’ai encore regardé récemment un documentaire sur le parcours de la France en 2002, quand elle n’avait pu se remettre de son échec d’entrée contre un Sénégal qui avait tout donné ce jour-là. On devra éviter le même genre de piège contre les Canadiens. »

L’Allemagne pour des raisons sentimentales

La suite, si l’on s’en tient à la logique, devrait mettre l’Allemagne ou l’Espagne sur la route de nos représentants. « L’Espagne monte en puissance et joue très bien, observe Meunier. C’est peut-être préférable d’affronter les Allemands. Même d’un point de vue sentimental, cela me plairait de défier la Mannschaft, surtout si des joueurs de Dortmund figurent dans la sélection allemande. Et si je fais partie de celle des Belges bien sûr… »