Le Standard n’a pas (encore) la licence

Alors que tous les autres clubs de D1A ont obtenu leur sésame pour disputer la saison prochaine, sans réserve, le Standard est recalé en première instance, et devra se présenter devant la commission des licences, mardi prochain.

Cette commission, composée de juristes et de réviseurs d’entreprises, entendra les arguments des représentants du club liégeois. Le souci majeur semble être le manque de certitudes, ou à tout le moins l’absence du caractère officiel du rachat du Standard, repris à 100% par 777 Partners.

Le closing, c’est-à-dire la finalisation de la transaction, avec signature, est attendu pour le 15 avril au plus tard. Les investisseurs américains devront sans doute accélérer le pas, pour offrir les garanties nécessaires à la commission afin qu’elle donne son feu vert. Une décision est attendue pour le 13 avril.

En cas de refus, le Standard pourra encore se tourner vers le centre belge d’arbitrage dans le secteur sportif, pour apporter de nouveaux éléments. Dans les prochains jours, en principe ce week-end, les investisseurs américains sont attendus à Liège, pour avancer sur la finalisation.

Il est courant, ceci dit, qu’un changement de propriétaire fasse traîner les choses. Il y a deux ans, Ostende, en passe d’être repris par les Américains de PMG, avait été recalé en première instance, et avait dû passer devant la CBAS, pour obtenir gain de cause, et profiter du délai pour valider le rachat. Les Américains, à l’époque, avaient demandé la licence pour apporter les garanties de rachat. La commission avait refusé.

Il est difficile de savoir si le Standard est dans un cas similaire, mais le temps dira si tout rentrera dans l’ordre dans les prochains jours, comme attendu.

En D1B, Mouscron a également été recalé en première instance par le manager des licences. Le club hennuyer devra également se présenter devant la commission.