Benoot, rassuré, a joué au poker

" J’avais besoin de cette course, car il ne s’agit que de ma sixième épreuve de la saison, et je suis satisfait de mes sensations, raconte l’ancien vainqueur des Strade Bianche, devancé au sprint par Mathieu van der Poel, le seul capable de suivre l’offensive du Belge dans le final.Cela a été une course intense, avec… une longue fin de course au sein de la bonne échappée. Il y a eu plusieurs attaques. Il fallait jouer un peu au poker. Avec un peu plus de réussite, j’aurais pu aller chercher la victoire si cela avait hésité un peu plus longtemps après mon attaque. Mais Mathieu était directement dans ma roue. Face à lui, je savais que cela aurait été compliqué. J’aurais préféré que ce soit un autre adversaire avec moi, à l’avant."