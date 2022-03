Son nom? "Al Rihla", qui signifie "voyage" en arabe.

Un ballon "au design dynamique et coloré qui s’inspire de l’architecture et de la culture arabes", selon son concepteur. "C’est le ballon le plus rapide jamais conçu par Adidas", précise la marque, qui espère que sa technologie favorise aussi "la vitesse du jeu".

«Ballon durable»

“Al Rihla” est aussi, toujours selon Adidas, un ballon durable. "C’est le ballon de la Coupe du Monde le plus durable de tous les temps, notamment parce que seules des encres et des colles à base d’eau ont été utilisées pour sa fabrication."