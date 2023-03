William Cassart et l'équipe nationale belge lancent leur saison de pelote aux Mondiaux de Valence

Alors qu’ils retrouveront également le jeu international et le one wall, les Belges découvriront le fronton, la variante régionale de l’édition 2023. "Au one wall, nous sommes 3 joueurs: Tanguy, Loïc (Clément) et moi, confie William. Pour le fronton, nous ne savons pas encore qui va jouer, si ce n’est Loïc… C’est le seul gaucher de l’équipe et ça se joue avec un mur à gauche. Quant au jeu international, c’est selon moi le plus dur car fort influencé par le vent."

Le team belge, qui s’est entraîné une dernière fois lundi sur le synthétique du Rugby Club Soignies, profitera de ses deux premiers jours à Valence pour se mettre à l’heure espagnole. "La compétition commence mardi, précise le joueur de Maubeuge. Dimanche et lundi, on pourra s’entraîner au llargues et au fronton. En Belgique, on s’est beaucoup préparé en salle mais ça ne permet pas de faire des matches de llargues. "

Habituée aux médailles, la Belgique part avec des ambitions… et sa traditionnelle décontraction. "Nos entraînements toutes les semaines ont été bien suivis. Cela impressionnait même les coaches de voir tant de motivation et de monde aux séances. On est copains, on se marre et c’est comme si on jouait tous dans la même équipe en club, ce qui n’est pas le cas." Il faut dire qu’avec Benjamin Dochier en capitaine, l’équipage ne peut que naviguer sereinement. "Benjamin est un gars exceptionnel avec une incroyable expérience. Quand il parle, tout le monde écoute ", ponctue le frère de Devan, réserviste qui, à moins d’une défection d’ici au départ de la sélection, ne sera pas de l’aventure. "Il n’a encore jamais été repris mais je suis convaincu qu’un jour, on jouera ensemble en sélection séniore."

Les sélections belges

Messieurs (11): William Cassart, Loïc Clément, Maxime Daubechies, Donatien Delbecq, Ese De Moor, Benjamin Dochier, Dimitri Dupont, Tanguy Metayer, Christophe Monnier, Adrien Roger et Kevin Vandenabeele. Réservistes (2): Devan Cassart et Gil Thirion.

Dames (5): Audrey, Éloïse & Sarah Clément, Catherine Fosseprez et Zora Hautot. Réserviste (1) : Ilona Piens.

Groupes & Calendrier

Jeu international (Messieurs)

Mardi 28 mars : Poules - Mercredi 29 mars : Demi-finales & finale

Poule 1 - Valence, Pays basque, Italie, Portugal

Poule 2 - Pays-Bas, France, Angleterre, Équateur

Poule 3 - Belgique, Argentine, Colombie, Québec

Fronton (Messieurs)

Mardi 28 mars : Poules - Mercredi 29 mars : Quarts, demi-finales & finale

Poule 1 - Pays basque, Angleterre, Costa Rica, Argentine

Poule 2 - Mexique, Équateur, Porto Rico

Poule 3 - Valence, Venezuela, Chili

Poule 4 - Québec, France, Paraguay

Poule 5 - Uruguay, Belgique , Pays-Bas

Poule 6 - Colombie, Italie, Portugal

Llargues (Messieurs)

Jeudi 30 mars : Poules - Vendredi 31 mars : Demi-finales - Samedi 1er avril : Finale

Poule 1 - Pays-Bas, Équateur, Colombie

Poule 2 - Belgique , Angleterre, France

Poule 3 - Valence, Pays basque, Québec

One wall (Messieurs)

Jeudi 30 mars : Poules - Vendredi 31 mars : Quarts, demi-finales & finale

Poule 1 - Belgique , Québec, Équateur, Angleterre

Poule 2 - Mexique, France, Pays-Bas, Italie

Poule 3 - Argentine, Venezuela, Colombie, Porto Rico

Poule 4 - Valence, Paraguay, Chili, Pays basque

Poule 5 - Costa Rica, Uruguay, Portugal

Jeu international (Dames)

Mardi 28 mars : Poule (groupe unique) - Mercredi 29 mars : Finale

Valence, Pays basque, Belgique, Pays-Bas, Italie

Fronton (Dames)

Mardi 28 mars : Poule (groupe unique) - Mercredi 29 mars : Finale

Chili, Valence, Pays-Bas, Pays basque, Belgique

One wall (Dames)

Jeudi 30 mars : Poule (groupe unique) - Vendredi 31 mars : Poule (fin) & finale

Chili, Pays basque, Valence, Belgique, Italie, Pays-Bas, Angleterre