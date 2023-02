Les dames du TT Malonne lauréates 2022

Composée de six joueuses, une Russe et cinq jeunes formées au club, l’équipe dames du TT Malonne, coachée par Vincent Duvivier, a remporté le championnat de Belgique de Superdivision et la coupe de Belgique dans la foulée. Un doublé historique pour le club. Elle se voit décerner le mérite sportif 2022 après avoir déjà décroché un accessit par le passé. Une belle progression justement récompensée à l’instar d’autres clubs ou équipes champions de Belgique par le passé en judo, basket etc.

Émilien Demanet (tennis, 17 ans) originaire de Wépion et formé au TC Citadelle est le vainqueur du championnat AFT (association francophone) en Messieurs 1. Classé B-15.4, il est 45e joueur belge. Au niveau des moins de 18 ans, il a terminé l’année 2022 à la 32e place au ranking mondial. Il a participé à de nombreux tournois moins de 18 ans (grade 2) à l’étranger avec, entre autre, une victoire au Kazakhstan et une finale en Tunisie. Il remporte le premier accessit.

Quant à la jeune Lyelle Mestdagh (gymnastique artistique, 14 ans, elle aussi originaire de Wépion) elle a terminé première au championnat D2 du Hainaut (elle s’entraîne au Gymnos Charleroi), 2e au championnat francophone D2 et a été sacrée championne de Belgique D2 à Gand malgré une préparation perturbée (blessure). Cette belle année 2022 pourrait lui ouvrir les portes de la D1 et donc du top en cette année 2023. Elle reçoit le second accessit.

Le Trophée du cœur au rugby

Le jury du mérite sportif a aussi décerné le trophée du cœur au Rugby club Namur pour son projet "Melting Drop" qui permet l’accès à ce sport aux sportifs porteurs d’un handicap ainsi qu’à un public encore plus large et intergénérationnel, de 7 à 77 ans.

Par ailleurs dans le cadre de cette soirée de remise de prix à la Bourse de Namur, le trophée de la Reconnaissance a été décerné à Claudine et Claude Berode (football), Éric Bourguet (tennis), Freddy Rolet (football), Dominique Sonveaux (basket).

Tous les nominés du mérite sportif 2022: Timéo Tayenne (karting électrique), Augustin Maeck (cyclisme), TT Malonne Equipe Dames (tennis de table), Squadra Vedrin (football en salle), Émilien Demanet (tennis), Sébastien Mahia (course à pied), Union Namur (football), Jonathan Mulolo (karaté), Ophélie Mulolo (karaté), Valentine Dumont (natation), Namur Volley P1 Messieurs (volley), RBC Loyers (basket), Namur Capitale U16 filles (basket), Lyelle Mestdagh (gymnastique), Maxence Lorentz (breakdance), Gishi Club (judo), Amsar Dzhamaldinov (judo), Gishi Jambes (judo), Amsar Dzhamaldinov (judo). Trophée du Cœur (nominés):Cyclocœur, Royal Rugby Namur (Melting Drop), Vis à vis ("Bien dans ses baskets").