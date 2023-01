Soirée contrastée pour Khemais dans le match opposant Dender à Virton. Le défenseur, peu à son affaire, a concédé deux pénaltys en première mi-temps avant de sortir au repos. Le défenseur se consolera toutefois avec la victoire de son équipe puisque l'Excelsior Virton s'impose finalement 3-4. Une victoire que les Gaumais attendaient depuis 132 jours. Bonus, l'Excelsior a inscrit en un match un quart du total de buts qu’il avait marqués à la faveur des dix-huit rencontres précédentes.

"Maintenant, comme nous avons su rester dignes dans la défaite, nous devons rester humbles dans la victoire. Ce succès nous libère, mais il faut qu’il en appelle d’autres", a confié le coach Christian Bracconi.

Les bulletins virtonais à Dender

Un hat-trick parfait

Dans le choc de P1 hennuyère entre Gilly et Beloeil, Melvin Renquin a réalisé le rêve de tous les attaquants: un triplé en une petite mi-temps (15e, 34e et 45e). Idéal pour les siens vers un large succès 5-1, face au troisième classé. Avec 11 points d'avance sur Molenbaix (2e), la vie est belle pour Beloeil qui a fait ce week-end un pas de plus vers le titre.

Le match arbitré par un joueur: "Meilleur que certains arbitres"

Le match Montigny - Erpion B s'est soldé sur une courte victoire des visiteurs (0-1). Le match, très correct, a été arbitré par un joueur de Montigny, salué par le coach adverse. "Il a été le plus honnête possible. Je trouve même qu’il a été meilleur que certains arbitres parfois en poste", note David Dartevelle. La classe.

Dans la même série en revanche (P4H), le match Marbaix B – Grand-Reng a dû être arrêté à la 85e. L'arbitre s'estimant insulté par un joueur de Marbaix...

Le repas choucroute encore reporté

Ce week-end, les matches remis en D3 ACFF seront plus que vraisemblablement rejoués le week-end des 4 et 5 février, actuellement libre. Conséquence en cascade: le match Mormont – Aywaille, remise isolée initialement replacée au 5 février, est dès lors décalé à nouveau, au 5 mars. Ce qui oblige les Mormontois à reporter une nouvelle fois leur repas choucroute prévu avant ce match face à Aywaille. Foutue neige.

Une première victoire cette saison

Patience est mère de vertu. Les joueurs de Wodecq B en provinciale 4E connaissent sans doute la maxime. Après 15 défaites en autant de matches, les joueurs ont enfin goûté à la victoire face à Trivières (3-2) pour la 16e journée de championnat. Vandenbussche et Cornélis (2) ont été les artisans d'un succès qui devrait faire beaucoup de bien au moral.

Le gardien convertit un pénalty

En D3A ACFF, Couvin recevait Gosselies dans la lutte pour le maintien. Après plusieurs occasions manquées pour Gosselies, Patrick Pratz provoque un penalty à la demi-heure... finalement transformé par Vincent Eugène, le gardien couvinois pour faire le 1-0. Idéal pour lancer les siens vers un succès précieux (4-2). Les Fagnards prennent cinq points d’avance sur les Casseroles et se relancent dans la course au maintien.

9-2: la casquette de la semaine

En 3e provinciale hennyuère, Hérinnes n’est pas venu en terres mouscronnoises avec l’intention de fermer le jeu. Mais la Squadra Mouscron était tout simplement plus forte. Après un doublé de El Housni, Ameluan, Deschaumes et Brouillard faisaient en sorte de rentrer aux vestiaires avec un score de forfait. 6 buts tombaient encore en deuxième période. Résultat des courses: un 9-2 assez salé, soit 11 buts dans le match. Le spectateur n'a pas dû s'ennuyer. Mais la palme de la rencontre la plus prolifique du week-end revient à Flénu B - Beloeil B sur le score atypique de 7-5...

Festival de cartes et but à la 95e

Toujours en 3e provinciale hennuyère, le choc Harchies-B. – Tertre B a fait des étincelles. À dix minutes du terme, les esprits vont s’échauffer et pas moins de quatre cartes rouges, deux de chaque côté, vont être distribuées. Florent va toutefois apporter les trois points à sa formation en inscrivant le but victorieux à la 95e.