Honneur aux dames pour commencer. En Division 2 nationale, la rencontre entre Alken et Manhay a tourné à la catastrophe pour les visiteuses.

Si les Nordistes se sont déplacées en effectif réduit et avec Elodie Rasquin entre les perches, rien n’a vraiment été. Menées 8-1 à la mi-temps, les Luxembourgeoises se sont finalement inclinées 23-1, soit un but toutes les quatre minutes. Le trajet retour a dû se faire dans le silence.

2.Dix buts en D3 ACFF

Visiblement, les équipes n’avaient aucun mal à marquer cette semaine, à moins que les fêtes de fin d’année ont eu raison des défenseurs. En tout cas, du côté de Sprimont, on ne fait pas dans la dentelle. Vainqueurs 8-2 de Givry, les Sprimontois en ont profité pour soigner leurs stats.

Évidemment, du côté de Givry, on ne cherchait pas la moindre excuse. "On savait qu’on allait au-devant d’une mission impossible. Il y avait même un jeune qui ne connaissait personne en arrivant au stade" soulignait le T2 visiteur, Jean-Louis Hanot.

3.Le Youtubeur Loris Giuliano fait encore des siennes

Habituellement plutôt très drôle sur la plateforme Youtube, Loris ne fait plus rire du tout en Belgique. Si celui qui a été découvert dans l’émission de Cauet sur NRJ avait déjà provoqué de gros problèmes lors de la rencontre opposant Durbuy à Libramont, Giuliano s’est une nouvelle fois fait remarquer face au leader Rochefort.

Non-inscrit sur la feuille de match, le Youtubeur a voulu une nouvelle fois prendre place sur le banc comme T1. Sauf que cette fois-ci, l’arbitre de la rencontre l’a exclu de la zone neutre. Et après de longues rouspétances, une tentative de s’y remettre discrètement et de nouvelles discussions houleuses, Loris Giuliano a abandonné, provoquant tout de même plus de huit minutes de retard au début de la rencontre.

Au final, la logique a été respectée et le leader a écrasé 0-3 la lanterne rouge en D3 ACFF grâce à un triplé de Mathieu Cornet.

4.Semaine noire pour Hamoir

Après la perte de leur président adoré, Nicola Finocchio, en début de semaine, Hamoir se déplaçait du côté de Solières avec les larmes encore plein les yeux. D’ailleurs, juste avant le coup d’envoi, joueurs, staff et supporters se sont réunis afin de faire une minute de silence, bras dessus dessous.

Et si on a cru, en D2 ACFF, au plus bel hommage qu’il soit au moment où Guilmi inscrivait le 1-2 en faveur des Rats, la douche froide arrivait avec une claque finale 6-2 en faveur des Soliérois.

Et si dans le clan visiteur, on râlait sur la joie peu contenue des locaux malgré les événements, en face, on rétorque que le football reste une grande fête.

5.Fin de série

Dans le Brabant Wallon, en P3B, l’Olympic Anderlecht a mis fin à une série de 17 rencontres sans défaite pour Clabecq.

Menés 1-0 peu avant l’heure de jeu via Rocha, les partenaires de Robby Vanden Berghe se sont crées de nombreuses occasions en fin de rencontre, sans réussir à en pousser une au fond, au grand dam de Luigi Bruno, le T1 visiteur.

6.Fumigènes et chants anti-wallon

En Nationale 1, le football a largement été éclipsé lors de la rencontre entre le Patro Maasmechelen et la RAAL. Arrivés dès le début de la rencontre, les Ultras de la RAAL se sont tout de suite illustrés en lançant des fumigènes vers le terrain, obligeant l’arbitre à arrêter à deux reprises la rencontre.

Mais pas plus malins, les supporters du Patro ont décidé de se venger… en entonnant des chants anti-wallon. Désormais, on attend de voir les sanctions tomber pour les deux clubs. À noter, mais c’est anecdotique dans ce genre de circonstances, que ce sont les locaux qui se sont imposés 2-1.