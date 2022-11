À 21 ans, la judoka, libérée de ses soucis de genou, enchaîne les bonnes performances… en attendant d’accompagner son frère Jorre, multiple médaillé européen, sur le circuit international.

Jente Verstraeten, comment avez-vous vécu la semaine qui vient de se terminer?

Je suis très contente de ce que je viens de réaliser. Décrocher deux médailles dans des championnats officiels en l’espace d’une semaine, ça n’arrive pas chaque année: il faut donc pouvoir s’en réjouir et se dire que le travail finit toujours par être récompensé.

Votre 3e place aux championnats d’Europe U23, qu’est-ce que ça représente pour vous?

C’est un grand bonheur, surtout que je participais pour la première fois à ces championnats chez les U23 et que je ne m’étais pas fixé d’autres objectifs que de prendre du plaisir et de me donner à fond.

Est-ce que ça signifie que vous êtes étonnée par votre performance?

Oui et non. J’avais fait ma priorité de ces championnats U23 mais je ne m’attendais pas forcément à terminer sur le podium dès ma première participation alors que la concurrence était si forte. Avec le recul, cette nouvelle médaille dans un Euro (elle avait terminé 2e et 3e en 2016 et 2017, dans la catégorie U18) confirme que je dois croire en moi et que j’ai tout en main pour faire partie des meilleures. Visiblement, Sarajevo (où elle avait déjà pris le bronze à la Coupe d’Europe en mai, NDLR) me réussit bien.

Enchaîner avec les championnats de Belgique n’a-t-il pas été trop compliqué?

Ça ne l’a pas été physiquement car je n’ai pas trop de problème à faire le poids. Par contre, mentalement, c’était un peu plus compliqué… J’ai senti une grosse pression sur mes épaules. Pour tous, je ne pouvais pas perdre puisque je venais de faire un podium à l’Euro. Et malheureusement, ça m’a un peu desservi sur le tapis.

C’est-à-dire?

Je n’ai pas combattu aussi bien que je l’aurais souhaité. Je suis heureuse d’avoir remporté mon premier titre national chez les seniors mais j’aurais préféré que mes victoires soient plus nettes. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois.

Désormais, quels sont vos objectifs?

Pour moi, la saison se termine peu à peu. Je n’ai plus de tournoi à l’agenda. Je vais juste peaufiner mon judo lors de stages.

Et l’année prochaine?

Je vais me focaliser sur les Open européens et essayer de décrocher l’une ou l’autre médaille. Si les choses se passent bien, je pourrai peut-être prétendre à une participation en Grand Prix, par exemple.