Battue 12-1 par Wanze/Bas-Oha B, l’équipe normalement entraînée par Gohi Bi Cyriac n’atteint pas ses objectifs, loin de là. Avec 23 buts encaissés en trois rencontres seulement, c’est plutôt la bérézina du côté de Villers.

En plus de cela, l’ancien standarman et anderlechtois n’a pas encore été vu sur le banc en championnat.

2. Meux au Parc Astrid?

Facile vainqueur de Hasselt (4-1), Meux, pensionnaire de D2 ACFF, s’est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique où ils affronteront un club de D1A.

Pour ce club de village, l’émotion était grande et le rêve de pouvoir se déplacer à Bruges, Anderlecht ou au Standard est désormais possible.

3. Retournement de situation à 9 contre 11

Petit-Han peut s’en vouloir. Dominatrice, l’équipe menait 1-0 à 35 minutes de la fin face à un Melreux réduit à … 9. Et pourtant, ce sont bien les visiteurs qui se sont imposés en retournant complètement la rencontre dans les dix dernières minutes.

Mais en deuxième provinciale, se faire encaisser deux buts avec deux hommes en plus sur le terrain, c’est un petit peu la honte, non?

4. De la boxe à Martelange

Dix cartes jaunes, trois rouges, il y a eu de l’animation entre Martelange et Saint-Léger en deuxième provinciale luxembourgeoise. Tout a débuté par une altercation pour finir sur de grossières fautes à répétition.

En tout cas, le carnet de l’arbitre était bien rempli à l’issue de ce pugilat qui pour l’anecdote, a été remporté par les locaux 2-1.

5. Une histoire de ligne à Marloie

En D3 ACFF, le match entre Marloie et Sprimont n’a jamais failli avoir lieu. La raison? L’homme préposé au traçage des différentes lignes du terrain n’aurait pas respecté les consignes et les limites du terrain se voulaient beaucoup trop larges, obligeant l’arbitre de la rencontre a demandé aux supporters, joueurs et staff de frotter ces lignes afin d’en enlever quelques centimètres et ainsi se conformer au règlement.

Après plus de trente minutes plutôt intensives, l’arbitre a pu donner son aval et la rencontre a eu lieu… Mais on a eu chaud à Marloie, qui aura tout de même pu faire la fête avec une victoire 3-1.

6. Des gîtes et un match à Givry

Peu de personnes pouvaient s’y attendre, mais Givry n’a pas été ridicule en D3 ACFF. Alors que la plupart des supporters se demandaient si le club avait encore une équipe première, celle-ci n’a été vaincue que 0-1 par Mormont.

Entre jeunes du club et expérience étrangère, c’est plutôt ce second point qui est particulier. "Nous avons un gardien tchèque, deux jeunes d’Avignon et un Letton en approche, explique le président Jacques Aubry. Ceux-ci sont logés dans des gîtes."

7. Tony Niro sur le départ?

Le coach d’Aubel, défait pour la troisième fois de rang, cette fois-ci contre Geer en P1, ne mâchait pas ses mots. Si rien ne change, il partira. "Je ne vais pas attendre dix matchs. Je sens qu’il n’y a pas de réceptivité de la part du groupe."

8. Onze buts dans le derby carolo

Entre Gilly et Montignies, en P1 du Hainaut, le supporter neutre en a eu pour son argent. Onze buts, et une victoire locale 6-5 à la 92e minute.

De son côté, Mesrouri aura té l’auteur d’un étonnant triplé... sur penalty. Un coup du chapeau pour pas grand-chose finalement, mais certaines équipes s’arracheraient pareil tireur de tir au but.

9. Gianquinto en sauveur

Le portier tournaisien a permis aux siens de prendre un bon point à domicile face à Monceau.

Alors qu’il ne restait que quelques minutes et que les visiteurs reçoivent un penalty, le gardien arrête une première fois le ballon. Pas de chance pour lui, l’arbitre refait tirer l’attaquant car le Tournaisien n’avait pas ses pieds sur la ligne. Mais au deuxième essai, c’est bien de nouveau le gardien qui s’interpose.

Preuve, une nouvelle fois, qu’il est bien devenu maître de l’exercice.