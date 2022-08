Une semaine folle bouclée à la deuxième place dans la catégorie Gold Cup. "Ça a été une semaine de rêve, lance-t-il. Il y a un mois, le team WRT m’a appelé pour renforcer l’équipe dans la catégorie Gold Cup. Ça a été un peu inattendu. Moi qui pensais ne pas participer aux 24 Heures de Spa il y a un mois, je me suis retrouvé dans l’une des meilleures équipes en lice."

Un défi qu’Ulysse De Pauw n’a pas hésité à relever. "C’était un gros challenge. J’ai découvert la voiture le jeudi matin, tout comme l’équipe. Les conditions n’étaient pas idéales pour préparer une course comme les 24 Heures de Spa mais au final, tout s’est super bien passé. J’ai bien pris la voiture en mains, le feeling est bien passé avec l’équipe et nous avons terminé ce week-end en apothéose en montant sur le podium dans notre catégorie."

Cette semaine à Spa, le pilote grézien ne l’oubliera pas de sitôt. Une semaine jalonnée de grands moments. "Il y a d’abord eu la parade des pilotes dans le centre de Spa, devant des milliers de personnes. J’avais rarement vu autant de monde réuni dans un même endroit, c’était tout simplement impressionnant. Cerise sur le gâteau, lors de cette parade, je me suis retrouvé sur la scène en même temps que Valentino Rossi, un moment unique. Je retiens ensuite le départ de la course. Il y avait tellement de monde sur la piste que les voitures avaient du mal à arriver à leur position sur la grille de départ. Et puis, il y a ce podium qui vient couronner le tout. Commencer la semaine aux côtés de Valentino Rossi et la boucler sur le podium, si on m’avait dit ça en début de semaine, j’aurais signé des deux mains. Ça a été une très belle expérience, que ce soit au point de vue sportif ou humain."

De quoi le réconcilier avec ce rendez-vous qui ne s’était pas très bien déroulé il y a un an. "C’est la deuxième fois que j’étais au départ des 24 Heures de Spa, mais je n’avais pas terminé, l’an dernier."

Rouler sur une course aussi prestigieuse, c’est un rêve de gosse qui s’est réalisé pour Ulysse De Pauw. "J’assiste à cette course depuis que je suis tout petit, c’était un rêve d’y prendre part. Je viens de le faire deux années de suite, j’espère que ce n’est que le début d’une longue série."

6 courses en 7 semaines

De quoi ponctuer un été complètement fou pour le Grézien. "Je viens de boucler ma sixième course en sept semaines. Un été chargé et intense comme je les aime et que j’espère tout aussi chargé l’an prochain", ponctue celui qui va prendre quelques semaines de repos avant de prendre la direction du British GT en septembre.