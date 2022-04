EN IMAGES | Le triplé des Cinaciennes en finales de Coupe

La délégation du RBC Ciney n’a pas fait dans le détail ce week-end à Profondeville. Engagées dans 3 des 4 finales provinciales chez les demoiselles, les Cinaciennes ont empoché les 3 trophées qu’elles pouvaient espérer ramener à la maison, avec des sacres en U12, U14 et U19. Fraire-Philippeville ne s’est pas mal débrouillé non plus, en remportant deux titres, l’un chez les filles (U16) et l’autre chez les garçons (U14).