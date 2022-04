«Un de nos plus mauvais matches»

C'est sans doute un de nos plus mauvais matchs défensifs du second tour, pense l'ailière loyersoise, Mathilde Bechoux. On a à cœur d'ennuyer toutes les équipes, c'était un match à prendre. Or, on n'y est pas parvenu car on a raté énormément de paniers faciles sous l'anneau et nous n'avons pas réussi à répondre tout le temps à l'agressivité boninnoise. Les rotations ont aussi joué leur rôle. "

«Notre vrai visage»

« Par rapport à notre dernière défaite contre Ottignies, on a remis les pendules à l’heure, notamment en deuxième mi-temps, confie la meneuse de Boninne, Pauline Compère. On a montré notre vrai visage, en se battant à cinq en attaque et en défense. Par ailleurs, nous avons bien profité de notre avantage physique pour fixer à l’intérieur afin de ressortir les ballons pour des bons tirs extérieurs. »