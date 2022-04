Ciney – Condrusien: Les Bleus continuent de mener la danse (photos)

Normal de se découvrir

"Notre victoire est logique et je pense qu'il n'y a pas eu photo entre les deux équipes. Nous avons montré de la qualité, avons mis du rythme, eu la possession et adopté un pressing parfait. Nous prenons deux buts, même si le second du Condrusien et sans doute entaché d'un hors-jeu, mais lorsque nous jouons de manière offensive comme ce fut le cas, il est normal de se découvrir et d'encaisser", souligne le coach David Maucq.

Tombés sur plus fort

"Notre défaite est logique, il faut reconnaître que nous sommes tombés sur plus forts que nous, commente l'ex-portier cinacien Thibault Salmon. Il y a une différence de qualités entre les deux noyaux même si certains faits de match ne nous ont pas été favorables, comme mon erreur sur le quatrième but ou encore le fait d'avoir touché le cadre en début de seconde période."