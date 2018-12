Réélection de Poutine et affaire Skripal ×

Trois Russes sur quatre ont voté pour laisser Vladimir Poutine à la tête de leur pays jusqu’en 2024.

Dans la foulée, la Russie se retrouve de plus en plus isolée à cause de l’affaire Skripal, du nom de cet ex-agent double russe mort empoisonné au Royaume-Uni. De plus en plus de pays, dont la Belgique, partagent l’indignation britannique.