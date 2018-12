Un jeune Montois tué pour avoir refusé de payer un verre ×

Un homme a été retrouvé mort devant la gare de Mons la nuit du 25 au 26 juin. La victime est un jeune homme de la région montoise, non connu de la Justice et qui ne vivait pas en marge de la société. Il a reçu plusieurs coups de couteau mortels. L’auteur présumé a rapidement été identifié, interpellé et placé sous mandat d’arrêt. Il s’agit d’un ressortissant nord-africain qui vit en Belgique depuis environ un an. Les policiers et les magistrats sont «abasourdis par le caractère gratuit de l’agression».