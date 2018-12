Sauvetage exceptionnel en Thaïlande ×

Le sauvetage périlleux d’une équipe de foot junior et de leur entraîneur a retenu le souffle de la Thaïlande et du monde entier. Durant 3 jours, les secouristes ont extrait les 12 enfants et leur entraîneur coincés depuis 2 semaines sans nourriture dans une grotte. Un secouriste est mort dans l’opération.