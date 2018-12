Le procès de la fusillade rue du Dries ×

Prévenus devant le tribunal pour tentative de meurtre dans un contexte terroriste et pour possession illégale d’armes à feu, à la suite de la fusillade de la rue du Dries à Forest le 15 mars 2016, Salah Abdeslam et Soufien Ayari risquent jusqu'à 20 ans de prison au terme d'un procès qui a vu le dernier terroriste des attentats de Paris se taire dans toutes les langues. Et son avocat, Me Sven Mary, user de toutes les ficelles du métier.