Abdeslam et Ayari condamnés à 20 ans de prison pour tentative d'assassinat terroriste sur agents

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné Salah Abdeslam et Sofien Ayari à 20 ans de prison pour leur implication dans la fusillade rue du Dries à Forest, le 15 mars 2016. Par ailleurs, le tribunal a également accordé des dommages et intérêts de plus de 375.000 euros aux policiers victimes de la fusillade et des dommages et intérêts de 142.000 euros à l’État belge.