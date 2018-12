Plus de 40 morts dans l’effondrement d’un pont à Gênes ×

Drame en Italie. Un viaduc s'est effondré à Gênes en entraînant les voitures et poids lourds présents sur la route dans sa chute. Plus de 40 personnes sont mortes. Et des centaines d'autres ont dû être évacuées.