©EdA

" C''est par le passage d’un énorme flambeau que Pascal Renard a pris ses nouvelles fonctions!" indique le chef Sévan De Rijcke. " Musicien depuis 50 ans dans les diverses phalanges musicales tournaisiennes et membre de Zikadonf depuis 2009, il a accepté ce rôle qui lui a été suggéré par son ami de toujours et actuel trésorier Pascal Amorison".

Le nouveau président a fait part de sa satisfaction d’autant que cette journée-anniversaire s’avéra remarquable. "Une très bonne organisation, un repas de qualité, une ambiance du feu de dieu toute la soirée et une partie de la nuit ! Je suis vraiment très heureux d’être le nouveau président de ce formidable groupe avec notre chef qui est une personne travailleuse, qui aime les challenges" confie Pascal.

Heureux et ému, Orry Doye l’était aussi. Le comité a fait croire à cette jeune recrue qu’il refusait sa candidature en tant que membre du comité pour finalement lui faire la surprise en l’intronisant durant la soirée !

Un hommage à Lou

Le concert a mis le feu! ©EdA

Tout en évoquant le succès des animations pour enfants ainsi que du repas – 160 convives - Sévan souligne qu’" il nous tenait à cœur que ce soit les Co’pintes qui ouvrent cette soirée puisque tous leurs membres sont issus de notre groupe".

S’en est suivi le concert de Zikadonf spécial 15 ans qui a mis le feu. "Avoir 35 musiciens sur scène pour près de 2h de show intense et sans interruption constitua l’apothéose de trois ans de travail. La cohésion et la musicalité du groupe a dépassé tous mes objectifs et plus particulièrement dans notre nouveau medley de Johnny Hallyday qui me donne des frissons à chaque fois que j’y repense. Une grande émotion s’est également fait sentir dans la salle lors de notre hommage à Lou Depryck qui devait initialement se joindre à nous sur scène" conclut Sévan qui donne déjà rendez-vous pour le 20.