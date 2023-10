La question du samedi | Des drapeaux en berne: "un acte de soutien, pas un acte politique"

"C’est moi, relève le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois. En cas de guerre, de catastrophes naturelles ou de drames, il est important de marquer son soutien à l’encontre des victimes et de leurs proches. Les communautés impactées sont souvent touchées par ce geste et nous en remercient. Si la Belgique doit faire face à une grave catastrophe, nous serions contents de voir que, par exemple, la Ville de Lille met le drapeau belge en berne et a une pensée pour nous ! Lors des attentats de Bruxelles, j’avais été touché par un courrier de soutien envoyé par le maire de Troyes (NDLR : ville jumelée avec Tournai). Ce sont des petites attentions qui ne coûtent rien et qui montrent que, même si nous vivons parfois dans un monde de brutes, nous ne le sommes pas tous et nous ne nous comportons pas comme telles !"

"Pas un geste politique"

Avant d’afficher le drapeau israélien aux côtés de l’étendard palestinien, Paul-Olivier Delannois en avait néanmoins avisé son échevine écolo Coralie Ladavid. "C’était une décision un peu plus sensible, mais au-delà du conflit religieux/politique, c’est toujours la population qui trinque… des deux côtés ! C’est pour cela que j’ai décidé de mettre les deux drapeaux en berne. C’est un acte de soutien, et pas un geste politique !"

Pour la Suède, on peut s’étonner que le drapeau avait pu déjà être mis en berne le lendemain matin de l’acte terroriste. Les communes disposent-elles d’un stock de drapeaux ? "Nous en avons une belle collection, ajoute le bourgmestre de Tournai. Et nous avions celui de la Suède en stock. Ces drapeaux nous servent également lors de visites de délégations étrangères ou d’autres représentants de pays étrangers comme dernièrement avec l’ambassadeur de Chine ou l’ambassadeur du Maroc."

À Mouscron, on sort moins souvent les drapeaux. Cela n’a pas été fait pour le Maroc ou la Suède. "Au niveau du CAM, il est plus difficile techniquement de mettre des drapeaux en berne, relève la bourgmestre Brigitte Aubert. Ils doivent être hissés sur les mats présents sur le parvis. Cela devrait être plus facile, maintenant, que nous avons pu reprendre possession de l’hôtel de ville. Nous pourrons afficher les drapeaux directement au balcon." Brigitte Aubert signale que d’autres moyens peuvent aussi être mis en place pour montrer son soutien à un pays meurtri. "Nous avons la possibilité de changer les couleurs de l’éclairage du CAM, et donc on pourrait le mettre aux couleurs d’un pays à certaines occasions. Nous le faisons déjà pour Octobre Rose, la journée mondiale contre les discriminations LGBTIQ +, etc. Un grand écran devrait également être installé prochainement sur la façade d’entrée du CAM et nous permettra de diffuser des messages et des images, comme un drapeau."

À Ath, on déploie aussi assez rarement les drapeaux. "Nous l’avons fait pour l’Ukraine, accompagné du drapeau de la Paix, dans l’émoi du déclenchement de la guerre, mais dans d’autres cas, nous ne le faisons qu’en cas de demande officielle du gouverneur ou du gouvernement, ou si le deuil national est décrété", précise le bourgmestre Bruno Lefebvre.