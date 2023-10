"J’ai directement commencé à travailler à la Ville en 1983 en tant que peintre, et ensuite je me suis occupé de la préparation de salles de réception ainsi que de la confection et de la pose des drapeaux, oriflammes, rideaux, tentures, etc. dans les bâtiments communaux mais aussi les écoles."

©ÉdA

Derrière sa machine à coudre installée dans un hangar des Mouettes, le couturier a confectionné de nombreuses pièces et laissera derrière lui une belle collection de drapeaux du monde.

"Certains, on les achète, mais d’autres, c’est moi qui les ai réalisés, précise-t-il. Comme dernièrement pour les inondations en Libye ou le drapeau de la Paix que j’ai agrémenté d’une colombe. Dans notre réserve, on doit avoir les drapeaux de 150 à 200 pays, et certains en plusieurs exemplaires ou différentes tailles. J’ai ainsi, par exemple, réalisé un drapeau belge de 9 m sur 5 ou un autre qui faisait toute la hauteur de l’intérieur de halle-aux-draps."

Jean-Luc Messien se charge aussi d’installer les drapeaux. "C’est une fierté de voir son travail exposé au public, même si cela évoque aussi des catastrophes dans le monde… Au gré des drapeaux de tous ces pays, je voyage aussi un peu !"