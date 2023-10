L’institution "Les Aquarelles" (Hertain) a été ouverte sans autorisation: "Les résidents et les travailleurs sont en danger"

Pas d’autorisation, ni de l’AVIQ, ni des autorités communales

C’est en tout cas la crainte des autorités communales, de l’AViQ, de la CSC/CNE déjà interpellées sur de possibles manquements au sein de cet établissement d’accueil et d’hébergement pour personnes en difficultés qui a ouvert il y a quelques semaines. Le syndicat a organisé, ce vendredi, une action pour alerter sur la situation.

"Nous avons été contactés par une travailleuse qui a dénoncé les conditions de travail et de vie déplorables à cause d’un manque de moyens humains et matériels pour pouvoir prendre en charge et prodiguer les soins nécessaires aux bénéficiaires, explique Kara Delrue, permanente CSC Hainaut Occidental. Des questions se posent tant pour la sécurité des travailleurs que pour celle des résidents… D’autant plus que l’établissement ne dispose d’aucun agrément ni de reconnaissance de la part de l’AViQ (Agence pour une Vie de Qualité), et des autorités communales. Cette structure a ouvert sans aucune autorisation ! C’est du piratage pur et simple de la réglementation sur le contrôle des structures d’accueil. Les résidents et les travailleurs sont en danger ! On ne peut pas rester sans rien faire…"

Tel père, tel fils ?

Plus interpellant encore, c’est lorsqu’on apprend l’identité du propriétaire de ce nouvel établissement, "Les Aquarelles". Il s’agit de Guillaume Rapez, le fils de Jean-Robert Rapez (voir ci-contre), propriétaire de la maison de repos Senior Référence (auparavant Le Centenaire) qui avait dû fermer en 2021 suite à une décision du bourgmestre de Tournai. "Cette décision faisait suite à un rapport accablant dressé par l’AViQ qui mettait en évidence de nombreux éléments: manque d’hygiène, non-respect de l’intimité des résidents, saleté dans les chambres, chauffage défectueux, non-conformité des normes de sécurité incendie… rappelle Sylvie Pottiez, permanente CNE Non-Marchand. Même si aujourd’hui Les Aquarelles sont gérées par le fils, cela reste la même famille bien connue de la justice… Nous ne pouvons accepter qu’un entrepreneur choisisse de faire du business en enchaînant ses affaires sur les profits recherchés sur le dos des plus fragiles: les personnes âgées pour ensuite se rabattre sur l’exploitation des personnes en difficultés. Cette situation est particulièrement choquante et scandaleuse !"

Actuellement, il y aurait près d’une quarantaine de personnes accueillies, pour un éducateur, un équivalent temps plein pour une infirmière et une technicienne de surface. Ces pensionnaires sont arrivés dans le Tournaisis après la fermeture de leur structure d’accueil à Braine-le-Comte. "Ce sont des personnes qui ne trouvent pas leur place dans des maisons de repos ou dans des institutions pour personnes handicapées pour diverses raisons, ajoute la permanente CNE. Il y a donc des personnes âgées, mais aussi plus jeunes, handicapées… mais aussi des personnes faisant l’objet d’un suivi médical notamment pour des troubles psychiques. Vu qu’il n’y a pas d’agrément ni autorisation, ces personnes ne sont actuellement pas protégées par des normes et des réglementations que ce soit au niveau du nombre de personnes pour les encadrer, des soins qui doivent leur être prodigués, etc."

Sous la menace d’un arrêté de fermeture

Les services de la zone de secours de Wallonie picarde ont aussi déploré des mises en conformité de sécurité non respectées. Face à ces manquements, le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois a interpellé le propriétaire. "Je lui ai adressé un projet d’arrêté de fermeture, et il a encore quelques jours pour me transmettre certains éléments et documents pour attester que la sécurité est assurée au sein de l’établissement. Le cas échéant je prendrai mes responsabilités, et je continue à suivre le dossier." Suite à l’ouverture illicite de l’établissement, l’AViQ devrait prochainement effectuer une inspection des lieux.