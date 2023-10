Agenda Wapi: le salon de l’Épanouissement, journée en famille à l’Envol, le salon du Livre et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

1. Salon de l’Épanouissement

Ce week-end, le théâtre de Saint-Luc (Tournai) accueillera le salon de l’Épanouissement personnel qui s’installe pour la première fois en Wallonie picarde.

©ÉdA

Une centaine d’exposants s’installeront, ces 21 et 22 octobre, dans le théâtre de l’école Saint-Luc à Ramegnies-Chin. À l’occasion du salon de l’Épanouissement personnel, divers métiers y seront présentés, des plus connus au moins connus, pour aider toute la famille, et même ses animaux de compagnie, à s’épanouir.

Il y aura des psychothérapeutes, des kinésiologues, des médecins chinois, des coaches en accouchement naturel, et bien d’autres. On présentera également la thérapie par la lumière, par la musique, les biens faits de l’aloe vera, le feng shui,…

Quelques stands proposeront certains produits bien-être en vente, tels que le thé, l’aloé véra, pierres ou encore cosmétiques à base de produits naturels.

Le salon sera également animé par des conférences et des ateliers tout le week-end. Les visiteurs pourront y découvrir les bienfaits de l’échec par la philosophie japonaise Ikigai ; les soins bioénergétiques pour qui, pour quoi ; l’human design, un outil novateur au service des hauts potentiels, TDAH, et de l’hypersensibilité…

En termes d’ateliers, on en trouvera notamment sur l’érotisme féminin, la beauté naturelle (des cosmétiques faits maison), la symptothermie (étude du cycle menstruel), la mémoire familiale qui nous empêche d’avancer. En tout, vingt-neuf spécialistes viendront aborder et partager avec le public leur expertise.

Entrée: 8 € la journée/11 € le week-end

2. Journée en famille au centre culturel de l’Envol (Chièvres)

Ce samedi 21 octobre, le centre culturel de l’Envol de Chièvres-Brugelette, la maison des jeunes des Chardons et le centre de lecture publique de Brugelette s’associent pour mettre à l’honneur les familles durant une journée.

© Virginie-Meigne

Petits et grands, dès 6 ans, sont invités à rejoindre, ce samedi, les locaux de l’Envol, 16 rue de Saint-Ghislain à Chièvres. Au programme: atelier, jeux de société, contes et spectacles, le tout entrecoupé par la possibilité de déguster les tapas concoctées par le foodtruck ("camion de nourriture") Monarca.

Dès 10 h, l’atelier Tandem propose aux parents et enfants d’apporter leur contribution au projet scolaire "Recettes d’antan" en illustrant les différents plats imaginés par des élèves.

Diverses activités de découverte de jeux de société et d’histoires contées animeront en continu une après-midi proposant également deux spectacles écrits et mis en scène par Bernard Boudru. S’inspirant des thèmes bien connus de Blanche-Neige et des trois petits cochons, le Théâtre Magnétic présentera une version totalement inédite de ces deux histoires populaires. À l’affiche: "Et les 7 nains" (14 h 30), pour une revisite drôle et décalée du conte des frères Grimm, suivi du spectacle "Les trois petits cochons" (15 h 30) proposé cette fois sous la forme d’un théâtre d’objet tout aussi déjanté.

3. Salon du Livre (Estaimpuis)

Ce samedi 21 et dimanche 22 octobre aura lieu le quatrième salon du Livre à Estaimpuis. Auteurs, exposants et cosplayers seront au rendez-vous.

©ÉdA

Le salon du Livre se tiendra ce week-end dans la salle des fêtes du CEME (Centre Éducatif Mitterrand Estaimpuis). Les portes seront ouvertes samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h pour vous faire découvrir les 62 auteurs présents qui présenteront leurs ouvrages et signeront des dédicaces.

Cette édition est placée sous le signe de la bande dessinée. Plusieurs auteurs de manga et catégorie fantastique seront présents.

Autre nouveau: cinq cosplayers déambuleront dans les locaux, prêts à réagir aux demandes de photos des passionnés. Samedi, Spiderman fera le déplacement, tandis que dimanche Maléfique, Vegeta, Goku et DVA seront présents pour un show visuel jamais vu jusqu’alors dans ce salon.

Deux exposants évoqueront également leur art: “Trésor de sirène” qui animera et expliquera la fabrication de ses coffres en bois issus d’univers fantastiques, et Damien Hany qui effectuera des impressions 3D.

Entrée gratuite.

À lire: Auteurs, exposants et cosplayers, au rendez-vous, ce week-end, pour la 4e édition du salon du Livre d’Estaimpuis