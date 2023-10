Tournai (jeu de fer): des Brogteux s’imposent chez les Brogteux

Prochain rendez-vous pour les féristes, les samedi 4 et dimanche 5 novembre, à la chaussée de Renaix à Tournai lors du tournoi de la société du 24 Août.

Au général

Voici le classement ATP à l’issue du tournoi des Brogteux: 1. Pascal Mauquoy (250), 2. Jonathan Vienne (220), 3. Bastien Devleeshouwer (190), 4. Kevin Cardon (160), 5. Olivier Liette et Rudi Merchez (150), 7. Vincent Vandepeute (140), 8. Laurent Hourez et Giovanni Hivre (130), 10. Laurence Devleeshouwer, Didier Vancles, Bruno Tonitto, Kevin Verstraete et Jean-Marie Menet (120), 15. Xavier Cabo, Thomas Dewolf et Gaëtan Comblé (110).