Tournai: empreintes d’artistes à l’église Saint-Piat

Toiles et figures

Pascale Loiseau présente une installation textile en deux volets suspendus. Ombres et nuages parsèment le tulle qu’éclaire la lumière du dehors, offrant aux figures cendrées une présence translucide. La discrétion de l’œuvre fait écho au temps qui n’efface rien, ni la douceur ni l’orage.

C’est une plume qui a donné à Virginie Stricanne l’idée d’un itinéraire singulier. Le visiteur la cueille du regard en entrant, porche latéral, au pied d’une sculpture. Il la retrouve en duvet auprès de miniatures créées par l’artiste, photographies, morceaux de vitraux ou détails posés dans de petites boîtes en verre. Des ex-voto insolites, souvenirs ou trouvailles, font écho aux reliques de sainte Ursule, placées derrière les fonts baptismaux. Ils témoignent d’une mémoire collective: que faire des objets laissés par les morts ?

Quelques toiles monumentales sont accrochées au bois des parois, le long du parcours. Leurs tonalités bleues, grises et vert d’eau répondent aux volumes mats de l’édifice d’art roman. "Patmos, c’est l’île où saint Jean écrivit L’Apocalypse, précise Virginie Stricanne devant le vaste tableau de lin. Parmi ses attributs, le lierre, l’aigle et la plume. Une installation a pour nom Herbe de saint Jean, c’est en réalité le lierre. On y aperçoit le visage et la main de l’évangéliste affleurant à la surface du végétal." La cathédrale, l’église Saint-Piat et l’urne vouée à sainte Ursule sont également des sujets portés par les espaces toilés.

Et puis, il y a ce visage poupon d’un Henry Michel Joseph, vingt mois, au pied d’une pierre gravée aux noms de ses parents, fin XVIIIe. L’enfant emmailloté de blanc semble de cire. Virginie Stricanne a imaginé ce petit défunt et l’a confié aux regards des passants, parmi les stèles et messages de l’église ancienne. Un présent très doux, au cœur du nouveau millénaire.

Exposition ouverte jusqu’au 29 octobre inclus, tous les jours (sauf lundi et mercredi) de 9 h 30 à 14 h, et les 22 et 29 octobre en présence des artistes de 14 h 30 à 17 h 30. Entrée libre.