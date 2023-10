Comme pour chaque réfection de voirie pavée, il y a un temps de séchage de plus de 3 semaines durant lequel aucun véhicule ne peut passer sous peine de désolidariser les pavés et obliger l’entreprise à recommencer les joints. "La semaine dernière, des automobilistes ont sciemment déplacé les barrières pour rejoindre le Pont-à-Pont. J’espère que ce manque de respect n’aura pas pour conséquence des problématiques de joints dans les prochaines semaines, ce qui serait dramatique pour les riverains et surtout les commerçants qui aspirent (et on les comprend !) à ce que cela se termine ", souligne Laurence Barbaix, l’échevine des Travaux.

Les commerces de nouveau accessibles depuis la rue des Campeaux

Dès ce vendredi 20 octobre, le chantier de la rue de Pont basculera dans sa deuxième phase, visant la réfection du carrefour entre la rue des Campeaux et le béton imprimé du Pont-à-Pont.

"Avec l’accord de l’entreprise et de la police, la rue de Pont sera rouverte de façon partielle puisqu’elle sera mise en sens unique du pont vers Saint-Brice. Les commerces seront donc à nouveau accessibles en venant de la rue des Campeaux."

Par contre, les TEC ne reprendront pas leur parcours habituel avant la réouverture complète de la rue, annoncée pour fin novembre. "Mettre en place, pour un mois, de nouvelles déviations ou remettre en place les différentes lignes mais que partiellement et dans un seul sens, rendrait difficilement lisible et compréhensible les parcours, déjà impactés par ailleurs par les travaux au niveau du parvis de la Gare", affirme l’échevine Laurence Barbaix.

La fin des travaux avait été annoncée pour fin octobre mais c’était sans compter sur la pénurie de main-d’œuvre. La Ville de Tournai a cependant exigé de l’entreprise désignée qu’elle procède au basculement sans attendre le retour des congés de Toussaint.