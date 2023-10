Elle est conçue par l’architecte lillois Charles César Benvignat, modifiée par l’architecte tournaisien Justin Bruyenne qui avait repris le flambeau de Bruno Renard pour la restauration.

C’est le maître verrier Jean-Baptiste Capronnier qui réalise les vitraux. Il offre à Notre-Dame une sublime rose à seize pétales.

Je vous invite à venir la contempler. La façade étant située au nord Ouest, c’est en fin de journée qu’elle livre toute sa splendeur.

Au cœur de la rose, la vierge Marie est représentée entre les symboles de l’Alpha et de l’Oméga, ce qui signifie le commencement et la fin de toute chose. Elle porte sur les genoux l’enfant jésus qui bénit d’une main l’humanité et porte dans l’autre la représentation du monde.

Les seize rayons de pierre partant du centre reproduisent la forme des colonnes romanes de la nef avec leurs bases et leurs chapiteaux.

Autour du cercle central sont disposés seize angelots dont seuls sont visibles la tête, signe d’intelligence, et les ailes, signe de légèreté.

Dans la zone intermédiaire apparaissent les signes du zodiaque qui rappellent les sculptures sous l’ancien porche du XIIe siècle comme en témoignent le verseau et le bélier conservés dans la salle du trésor. Ils sont présentés trois par trois, séparés par des personnages représentant les saisons.

Le printemps est figuré par un homme portant des fleurs à la main et l’été par un moissonneur qui fauche les blés dorés. C’est un vendangeur cueillant, avec sa serpe, les grains de raisin qui illustre l’automne et un vieillard se réchauffant auprès d’un feu qui évoque l’hiver.

Enfin à la périphérie, dans les grands médaillons, sont représentés seize prophètes avec leur parchemin annonçant l’arrivée du Messie. Le choix des prophètes fait référence aux sculptures du porche déroulant des banderoles.

Un chef-d’œuvre de pierre, de verre, de couleur et de lumière qui surplombe les orgues et éclaire sublimement la nef romane de la cathédrale depuis 1851.

(*) La grande verrière gothique de 1526 est aujourd’hui installée dans la chapelle des prières. Elle représente précisément la prière du peuple chrétien à Notre-Dame qui accueille toutes les personnes en difficulté.