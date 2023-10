Tournai : un dimanche à vivre dans le salon d’Henri Van Cutsem

En belle compagnie

"J’ai toujours été impressionné par les salons qui rassemblaient des écrivains, des musiciens, des peintres et sculpteurs au temps de Schubert, confie Michel Jakobiec. Le décloisonnement fait depuis longtemps partie de mes préoccupations. La mélodie française réconcilie texte, voix et piano, c’est ce choix que nous avons effectué, Emmanuelle Van Rechem et moi."

En puisant dans les créations du compositeur Henri Duparc, les deux artistes ont planché sur les poèmes liés à son œuvre. Le récital s’ouvrira avec un texte de Baudelaire, "L’invitation au voyage". C’est de belle façon que le public sera amené à prendre le large, dans le vaste écrin qui recèle tant de beauté.

Pour Bernard Ghiste, trésorier de l’ASBL Les Amis du musée des Beaux-Arts, "il est important de montrer des œuvres restaurées, et parmi elles, les sculptures de Guillaume Charlier. Nos membres s’intéressent de près à tout ce qui concerne le lieu, son histoire et son avenir. Cette soirée sera empreinte de convivialité, les mélodies choisies et interprétées avec talent raviront le public. Ensuite, le bar à champagne et les amuse-bouches permettront des rencontres et discussions. Tous les bénéfices serviront bien sûr à l’entretien et à la restauration des œuvres."

Le programme musical, riche de douze œuvres d’Henri Duparc, permettra d’apprécier notamment la "Sérénade florentine" de Jean Lahor, "La vague et la cloche" de François Coppée, "Lamento" de Théophile Gautier, "Phidylé" de Leconte de Lisle, "Soupir" de Sully Prudhomme, "Le manoir de Rosemonde" de Robert de Bonnières, "Elégie" de Thomas Moore (texte traduit par Madame Duparc), et c’est avec "La vie antérieure" de Baudelaire que se clôturera cette page vouée aux Parnassiens et à leurs contemporains. Les conservateurs Julien Foucart et Magali Vangilbergen présenteront la soirée et guideront le public sur les lignes du temps, situant les œuvres dans leur contexte historique et artistique.

Henri Van Cutsem, qui s’entourait de peintres, archéologues, écrivains, sculpteurs (une œuvre de Guillaume Séraphin Van Strydonck, conservée au musée des Beaux-Arts, présente une assemblée d’amis), invite des mélomanes chez lui. En belle compagnie.

Au musée des Beaux-Arts, enclos Saint-Martin, dimanche 22 octobre à 17h30. Tarif: 35 à 20 €. amis.mba.tournai@gmail.com