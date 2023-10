Tournai: noces de diamant pour les époux Pesin-Storme

Le couple a deux filles, Dolores et Esmeralda. Josée-Anne se consacre alors à leur éducation. Les jubilaires sont, actuellement, papy et mamy d’une petite Erika.

Jacques s’adonne toujours au bricolage et à la pratique de l’informatique. Tandis que Josée-Anne, souffrant du dos ne peut plus pratiquer comme avant ses passe-temps favoris, la cuisine et la pâtisserie.

À l’occasion de leurs noces de diamant, Philippe Robert est venu les féliciter au nom du collège communal.