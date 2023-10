Trois lauréates pour le Prix artistique de Tournai 2023

On savait que le palmarès du Prix artistique aurait une particularité. Cela avait été annoncé (voir nos éditions de vendredi 13 octobre). On a découvert "cette première" samedi soir en la galerie de la maison de la culture: les trois lauréats 2023 sont en l’occurrence trois lauréates. Un trio féminin, c’est une première, et cela alors que la sélection avait conduit le jury à retenir les œuvres de sept femmes et neuf hommes, soit seize artistes parmi les soixante-cinq candidatures reçues.