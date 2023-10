Kain : l’abbé Dropsy, exemple pour les générations

Une cérémonie d’hommage a réuni devant le collège Notre-Dame de la Tombe à Kain une délégation de la Ville et de la Province, les autorités de l’établissement, le président du Refuge A30 de l’A.S., les Lions de la Mémoire et un public attentif. Car Georges Dropsy le méritait bien, lui qui, toujours, garda intacts ses choix, sa vocation de prêtre, son implication dans son cours de sciences (1934 à 1942) et son amour de la liberté.