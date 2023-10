Dans son laboratoire d’électronique (Tournai), Alain partage sa passion et imagine une horloge à… mots ! (vidéo)

Pas un atelier de dépannage et de réparation

Alain Caufriez insiste d’emblée ; il ne s’agit pas d’un atelier de dépannage et de réparation ! "L’électronique a tellement évolué, qu’aujourd’hui, il devient très difficile d’intervenir en cas de panne… les circuits sont réduits à des picomètres. Le dépannage et les réparations des appareils électroniques, c’est fini pour moi. C’est aussi pour cela que j’ai souhaité nommer cet espace comme un laboratoire… un lieu où l’on découvre, on apprend, on expérimente, on conçoit des prototypes, on donne vie à des projets… Ce laboratoire d’électronique appliquée se développera autour de trois axes: l’étude et la conception de prototypes, les réalisations artisanales et les cours d’électronique. Il s’agit de l’aboutissement d’une passion d’une vie !"

Des formations pour tous

Le passionné y dispense des formations sous forme de modules. "Actuellement, il y a une formation d’initiation pour les jeunes de 12 à 15 ans les mercredis après-midi, précise le retraité de l’enseignement. Je remarque que lorsque les jeunes ont l’occasion de découvrir ce qu’est l’électronique, ils accrochent notamment par la robotique et la programmation. Ils apprécient, par exemple, de réaliser des petits robots. Malheureusement, en secondaire, il n’est plus possible de suivre des études en électronique, et c’est pour cela que j’envisage de proposer des cours de préparation pour les élèves qui souhaitent se lancer dans un Bachelier en électronique."

Le second module qui débute ce lundi 16 octobre de 14h à 17h s’adresse aux adultes sans prérequis. "J’ai déjà six inscriptions, et donc on voit qu’il y a un certain intérêt pour la matière. Ce module qui aborde les fondamentaux de l’électronique ainsi que l’étude théorique et pratique des composants électroniques (de la résistance aux microcontrôleurs en passant par la diode, le transistor, les capteurs et les actionneurs) pourra ensuite être suivi par la découverte des composants de robotique et des applications disponibles sur les platines de développement, avant de pouvoir leur permettre de se lancer dans des projets. D’autres modules pourraient être développés en fonction de l’intérêt et des demandes des gens."

Alain Caufriez ouvrira également les portes de son laboratoire les mardis et jeudis après-midi pour permettre à tout un chacun de venir y développer ses projets en matière d’électronique. "J’ai investi dans du matériel neuf, dans plusieurs ordinateurs et platines de développement. J’espère ainsi susciter l’une ou l’autre vocation, et éventuellement trouver une personne qui pourrait reprendre ce laboratoire d’électronique appliquée d’ici quelques années pour assurer la pérennité de ce projet et l’avenir de l’électronique."

Infos: caufriez@leatournai.be – 0476 92 62 85