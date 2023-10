C’était en 2008. Phalange de l’harmonie-fanfare, le papy musette participait à de nombreuses fêtes régionales. Devenu Zikadonf, l’ensemble aujourd’hui dirigé par Sevan De Rycke (après Gregory Lecul) a pour ligne de conduite de faire plaisir au public tout en s’éclatant. "Ce n’est que du bonheur" dit le jeune chef, Leuzois d’origine qui prestait auparavant dans des fanfares athoises. "Dès les premiers contacts avec Zikadonf, j’ai été séduit par l’accueil, et l’ambiance d’un groupe au sein duquel on retrouve des personnes issues de toutes les classes sociales qui évoluent sans stress, tensions ou prises de tête ."

En dépit de la délicate période Covid, la société a toujours progressé: "double médaille d’argent aux championnats de Belgique de musique de rue dans la catégorie ambiance, un CD sold-out, la reconnaissance en tant que plus grand et plus connu des street band du Hainaut, des milliers de kilomètres à travers la France et la Belgique et un comité efficace au sein duquel règne une ambiance folle !"

Et le programme du quinzième ? "Ce samedi, nous réservons une journée et une soirée 100% Zikadonf pour les petits et les plus grands. Du fun, de la musique, à manger et à boire, bref une pure ambiance Zika qui vous fera passer un super moment", assurent Sevan et ses amis.

Horaire

15 h: Zikids Party/Boum pour enfants, grimages, bonbons, machine à pop-corn, mascottes.

18 h 30: Inauguration officielle et intronisation du nouveau président et repas.

20 h 30: Co’Pintes d’Abord

21 h 45: Zikadonf

23 h: Soirée 90/2000

Entrée gratuite