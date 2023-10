Agriculture raisonnée, circuit court et travail en famille constituent les éléments clés de la réussite de l’entreprise (bougies de Bérengère (L’Unique et Naturelle), jus de fruits de la Ferme Manche, bijoux de Bel’Isa, miel bio de Romain, broderies de Myriam, contenants zéro déchets de Jaja, chrysanthèmes Delmarquette, produits de la Ferme du Trou à Vaches.

"L’échange et le partage de conseils et de recettes, ça fait partie de nos valeurs. Nous travaillons aussi en famille avec les frères et sœurs, les parents et beaux-parents, les cousins, les oncles et tantes. Cette fête du potiron reprend un peu tous ces ingrédients finalement, et c’est pourquoi nous souhaitions l’ouvrir aussi à d’autres créateurs et producteurs. Un château gonflable accueillera, en outre, les plus petits."

Buvette et petite restauration sont également garanties circuit court (jus Manche, bières Cazeau, viande de Néchin dans les hambugers…)

Infos sur la page facebook Manche des Légumes, que les petites sœurs "Po-timarron" et "Dipsy-trouille" agrémentent de drôles de vidéos.