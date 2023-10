Voiture dans l’Escaut: où sont les rails de sécurité au quai Donat Casterman (Tournai) ?

Suite à cet accident (pour lequel: "tout est bien qui finit bien"), des gens s’interrogent sur l’absence de rails de sécurité à cet endroit, entre le pont du chemin de fer et le pont Delwart, mais aussi sur d’autres parties du quai Donat Casterman qui relie le zoning commercial de Froyennes jusqu’au pont des Trous.

D’autant plus que ce n’est pas la première fois qu’un accident se produit le long de ce quai.

Renseignement pris auprès du bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, c’est le SPW – PACO (Port Autonome du Centre et de l’Ouest) qui est responsable de cette zone, et non la Ville de Tournai.

"Ce quai Donat Casterman a pour vocation de port, rappelle le bourgmestre. Des rails de sécurité sont présents à certains endroits, mais pas à d’autres pour permettre les opérations de transbordement des marchandises entre les péniches et les camions."