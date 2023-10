Valoriser nos terroirs transfrontaliers grâce au jury des Fins gourmets du Tournaisis

Cette année, la trentaine de jurés qui composaient le jury des chefs, des citoyens et de la presse, étaient réunis au restaurant "Le Pied du Mont" de la Sainte-Union de Kain. Parmi les vingt artisans ou producteurs qui ont fait déguster leurs produits, deux ont emporté le Saule d’Or (note de minimum 17/20): Arnaud et Virginie Hianne du restaurant Au Gré des Sens (Rosult, France) pour leur welsh moderne, ainsi qu’Ermeline Lemaire de Miam’carons (Rumillies) pour son cookie pâtissier.

Tous les autres participants se sont tout de même vus décerner le Saule d’Argent (au moins 13/20).

Des découvertes belges

Ermeline Lemaire faisait partie des trois nouvelles Belges à participer à ce jury. "C’est une très grande reconnaissance, je suis bien sûr très heureuse. C’est d’autant plus gratifiant que pour réaliser ce cookie, j’ai utilisé d’autres produits représentés, à savoir le miel de Grégory Dussenne (Condé sur l’Escaut) et la farine de Camille Fauvarque (Lamain)". Son cookie à base de chocolat, caramel et noisettes était recouvert d’une préparation façon pomme tatin à base de miel, avec également un petit caramel de pomme. "J’ai développé ce cookie pour l’occasion. J’avais pensé le faire à la bière, mais cela aurait demandé énormément d’investissement. La pomme est alors apparue comme une évidence, puisque j’habitais la région de Brunehaut où le producteur principal sont les Vergers de Brunehaut."

Sandrine Loiseau, de la biscuiterie Flagrant Délice à Blaton, a également proposé un produit conçu pour l’événement avec son sablé potimarron. "C’est similaire à ce qu’on a l’habitude de faire, à partir d’ingrédients 100% bio comme l’exige notre certification. Il y a une base de biscuit sablé, à partir d’une farine sans gluten avec laquelle on travaille toujours. Et j’y ai intégré de la chaire de potimarron, cultivé à Belœil." Celle qui s’est installée dans la commune de Bernissart il y a un peu plus d’un an a participé de manière très spontanée, deux jours avant la date finale de remise du dossier. "Mon but était de m’intégrer dans la région car je n’y connais pas encore beaucoup d’artisans ni de producteurs."

Enfin, si la Ferme de l’Épinette de Baugnies a l’habitude de participer via les fromages d’Arnaud Velghe, c’était la première fois que sa sœur Laure y prenait part, avec l’une de ses glaces. "On sait que notre glace framboise meringuée plaît au magasin, c’était l’occasion de la présenter face à un jury, détaille Laure. Tous les ingrédients sont naturels, on ne rajoute pas d’adjuvants. Et on privilégie un maximum les ingrédients de la ferme, comme la crème via notre lait. Une partie des framboises utilisées vient également de notre exploitation."