Stop ou encore ?

Qui se représente ? Qui arrête ? Qui arrive ? Qui a changé ou va changer de formation ? Qui sait déjà avec qui s’associer ou qui ne poursuivra certainement pas en cartel ?

Dans certaines communes, il y a eu des départs en cours de mandature: des démissions, des déménagements, des décès aussi hélas… Parfois la majorité a évolué depuis 2018 (Celles, Chièvres, Frasnes, Lessines…). Ici, le bourgmestre a été renversé (Chièvres et Celles), là il a cédé le relais (Ellezelles) ou le fera bientôt (Antoing)… Où en sont donc ces communes ? Et les autres aussi d’ailleurs !

Nous observerons quels sont les enjeux particuliers dans chaque commune. Par exemple: quelle place pour les minorités flamandes là où celles-ci sont de moins en moins anecdotiques. Quels sont les enjeux que telle commune partage avec sa/ses voisine(s): ligne à très haute tension, route Pairi Daiza… Plus largement, comment la jeunesse s’intègre-t-elle dans la chose politique ?

Près de 500 conseillers communaux

En Wallonie picarde (355 000 habitants, 23 communes), on devrait friser les 500 conseillers communaux à élire. Actuellement on en compte 493. Il y en a 13 dans les plus petites communes (de 3000 à 3999 habitants) que sont Flobecq, Mont de l’Enclus, Brugelette, 39 dans la plus grande (de 60 à 69 999 habitants) Tournai.

L’an prochain, il devrait y avoir quelques conseillers de plus, trois communes au moins franchissant un cap démographique: Ath (plus de 30 000 habitants) passera de 29 à 31 conseillers. Même chose pour Frasnes (plus de 12 000 habitants) de 21 à 23 conseillers. Et Chièvres (plus de 7 000 habitants) de 17 à 19. On en sera donc à 499 conseillers et on dépassera les 500 si une commune supplémentaire franchit, d’ici le premier janvier, un des seuils prévus dans la Loi communale. Mouscron, par exemple, se rapproche fort des 60 000 habitants, mais ça pourrait être court pour 2024, nous dit-on.

Cela dit, on peut écrire que de toute façon on élit déjà plus de 500 conseillers en Wapi, parce que – cas unique en Wallonie, lié à un statut linguistique qui va au-delà des simples "facilités" -, à Comines, les onze membres du conseil de l’action sociale sont élus par le corps électoral (alors que partout ailleurs, ils sont désignés par les partis)

Sur le (long) chemin de la parité

Dans les vingt-trois conseils communaux de Wapi, on compte aujourd’hui 38% de femmes. Les femmes sont donc rarement majoritaires au sein des conseils. Elles le sont toutefois à Brugelette, Pecq et Rumes. Du point de vue de la répartition par sexe, c’est à Belœil, Bernissart, Mont de l’Enclus et Brugelette que l’on est le plus proche de l’équilibre (note: impossible à atteindre bien sûr puisque le nombre total de conseillers est toujours impair). À l’opposé, Ellezelles, Leuze, Péruwelz, Tournai, sont à moins de 30% de présence féminine. Précisons que c’est le corps électoral qui l’a voulu ainsi, bien plus que les "politiques".

Dans les collèges communaux (bourgmestres, échevins et présidents de CPAS), c’est la même répartition globale, quasi 40%, ce qui tendrait à montrer qu’il n’y a pas de différences entre les fonctions exécutives et les fonctions de base.

Sauf que, si on prend en compte uniquement les présidences de CPAS, on tombe à 26%. Et pour les maïorats… à 13%. Il n’y a que trois femmes bourgmestres en Wapi: à Comines, Frasnes et Mouscron.

Fera-t-on mieux collectivement en 2024 ? C’est aussi une des questions du scrutin qui se profile.

Vitalité/individualisation

Révélateur de la vitalité démocratique et/ou du degré d’individualisation de la société, c’est selon, le nombre de formations en présence varie d’une commune à l’autre.

Elles ne sont que deux à être représentées à Brunehaut, Celles, Mont de l’Enclus et Rumes, alors qu’elles sont six à Lessines… et aussi Belœil, Comines, Mouscron, Péruwelz, et bientôt Tournai. Toutefois dans ces cinq dernières communes, cela s’est fait par scission dans une des formations existantes.

Rendez-vous donc dès demain et jusqu’au 10 novembre, dans ces colonnes et sur le web, pour un passage en revue de la situation dans votre commune et celles de vos voisins.