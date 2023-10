Le Ramdam, un festival de cinéma qui jamais ne ronronne !

Les noms des invités à cette soirée n’ont pas encore été communiqués. L’emblématique actrice belge sera-t-elle présente ? On peut l’espérer, mais on sait aussi que la jeune maman entend privilégier pour le moment des moments en famille autour d’Hiro, son deuxième garçon âgé d’un mois…

Une centaine de films programmés

L’équipe du festival y travaille en tout cas, comme elle continue à peaufiner la programmation de cette prochaine édition (qui se tiendra du 12 au 22 janvier 2024), mais aussi le casting: "Nous avons une base de 50% environ. Pour fin novembre, tout sera bouclé", explique Éric Dewael, le commissaire général du festival.

Les (fidèles) spectateurs du Ramdam pourront ainsi découvrir quelque soixante longs-métrages et une quarantaine de "courts". Déjà, les organisateurs assurent qu’il devrait s’agir d’un très bon cru. Des séances vont être rajoutées, notamment le matin, où on passera de douze à (au moins) dix-huit projections: "Le morning pass permet de désengorger les salles du soir en offrant l’occasion de voir des films à des prix très avantageux." En soirée, les séances seront avancées à 19 h 30, au lieu de 20 heures, pour permettre aux gens d’assister aux éventuels débats et/ou d’aller boire un verre en reparlant du film.

Belge et intergénérationnel !

Autre nouveauté: une journée de promotion du cinéma belge sera proposée le samedi 13 janvier, avec trois "Ramdam belges de l’année" présentés le matin (sur un total de cinq ou six œuvres, projetées à deux reprises sur toute la durée du festival, afin de remettre ces productions des douze derniers mois en lumière), avec aussi la sélection des courts-métrages belges , le concours Balance ton short, des master class ainsi que d’autres moments réservés aux professionnels du cinéma, et bien sûr un grand film inédit en soirée. Belge évidemment !

La dernière édition du festival avait innové en lançant des séances "parents admis" (soit une sélection de six films): l’offre sera étendue dans une catégorie qui devient Génération Ramdam, avec des films ou des documentaires où les enfants ou préadolescents sont au centre de l’histoire, à travers les yeux de leurs jeunes protagonistes ou via les thématiques abordées, mais qui sont aussi entièrement "grand public". Pour Éric Derwael, il s’agit de convaincre les habitués du Tournai Ramdam que ces films de qualité – ils seront placés au cœur du festival – sont aussi destinés aux adultes qui "souhaitent comprendre ce qui anime, inquiète, mobilise la jeunesse… ".

Les prix des pass restent inchangés, à l’exception du pass VIP, qui passe à 91 euros, mais permettra de voir cinquante et un longs-métrages, six courts-métrages et des extras comme l’entrée à la soirée de lancement de ce mardi.

Le pass Matinal (18 longs-métrages en matinée + sept en après-midi ou en soirée + cinq courts-métrages) est vendu au prix de 65 euros, le pass Fan (10 "longs" + deux "courts") 50 euros, le pass Découverte (cinq "longs" + un "court") 35 euros… et l’avantageux pass Étudiant (51 "longs" et six "courts"), 30 euros.

www.ramdamfestival.be