Agenda Wapi: Tournai des Saveurs, Week-end du Bois, Batirumes et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

1. Tournai des Saveurs

De la musique, de la gastronomie au cœur d’une ambiance conviviale… La Tournai des Saveurs revient ce week-end sur l’Esplanade de l’Europe à Tournai.

Tournai des Saveurs ©ÉdA

Le rendez-vous annuel des gourmands des Amis de Tournai, la "Tournai des Saveurs", se tient ce week-end des 14 et 15 octobre sur l’Esplanade de l’Europe.

Les réjouissances festives et gustatives débutent déjà ce vendredi, à partir de 19 h, avec un "afterwork des saveurs". DJ Dadel et Stéphane Baert seront aux platines pour animer la soirée.

Nouveauté cette année, le samedi de 10h à 18h sous le chapiteau de l’Esplanade de l’Europe: une exposition de Petit Elevage en partenariat avec l’Association des petits éleveurs du Tournaisis. La journée du samedi sera également placée sous le signe de la solidarité avec un repas partagé dans le respect de la mixité sociale.

Dimanche, une cinquantaine d’exposants seront présents pour le marché de l’artisanat, des produits gourmands et des produits fermiers tandis que lebus des Chefs sera à nouveau de la partie pour régaler quelque 250 convives entre 12h et 17 h 30.

À lire: Tournai des Saveurs, le rendez-vous des gourmands

2. Week-end du Bois (Bon-Secours)

Entre grimpe, tour en forêt en gyropode et artisans du bois en plein travail, petits et grands ne s’ennuieront pas en ce Week-end du Bois, à la maison du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut, à Bon-Secours.

©Samuel Dhote

Pendant deux jours, ces samedi 14 et dimanche 15 octobre de 10 à 18 h, la Maison du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut et ses abords (l’Escale forestière) seront en ébullition.

Une vingtaine d’activités nature pour toute la famille seront à découvrir: visites guidées, exposition et sortie "champignons", grimpe dans les arbres, stand "araignées, pêche dans la mare, éveil des sens, fabrication de nichoirs, jeux anciens, démonstration de débardage à cheval, tour en forêt en gyropode électrique, sorties photo, stand d’élagage et de bûcheronnage, ateliers créatifs, etc.

Des artisans du bois se feront également un plaisir de vous montrer leur savoir-faire.

À lire: Week-end du bois renversant en Wallonie picarde (14 et 15 octobre 2023)

3. Batirumes

Le salon de la construction et de la rénovation Batirumes se tient ce week-end du 14 et 15 octobre et réunit une quinzaine de professionnels du bâtiment aux spécialités diverses.

©ÉdA

Batirumes, le salon local de la rénovation et de la construction de Rumes, revient ce week-end pour sa 24e édition.

Les exposants vous accueilleront sur leur stand de 10h à 19h au hall Fernand Carré. L’occasion de discuter avec des professionnels de la région (en majorité de Rumes), issus du secteur du bâtiment, de vos projets de rénovation, de construction ou immobiliers. Quelques-uns des corps de métier représentés: aménagements intérieurs ou extérieurs, menuiserie, peinture, construction générale, électricité, chauffage, entretien des jardins, ferronnerie, expert immobilier, etc.

Entrée gratuite.